CHP olağanüstü kurultayı iptal mi olacak?

CHP 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayı beklerken bir yandan da 38. Olağan Kurultay ve İstanbul il kongresi soruşturmaları nedeniyle tedirgin. Kayyuma ilişkin farklı senaryoların konuşulduğu partide kurultay kararı ile kayyum olasılığının ortadan kalktığı savunulsa da genel merkezde kayyum nöbeti var. A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı.

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