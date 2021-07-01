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CHP neden iktidar olamıyor? Kılıçdaroğlu'ndan itiraf geldi: Ankara'da oturup halkın ayağına gitmediği için

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Giriş: 01.07.2021 12:47
Başkan Erdoğan'a karşı girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklamalar geldi. Sözde Başkan Erdoğan eleştirisi yapmak adına söylediği sözler, CHP'nin neden iktidar olmadığını ortaya koydu. Muhtarlara konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "CHP neden iktidar olamıyor?" sorusuna net yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'da oturup, vatandaşın ayağına gitmedikleri için iktidar olamadıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun itiraf niteliğindeki bu sözleri Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin neden yıllardır ülkeyi tek başına yönettiğinin de tablosunu çizdi.
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