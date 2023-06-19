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CHP MYK'nın gündemi ne? Kılıçdaroğlu yeni MYK’yı neden topladı?

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 15:25
Son dakika haberleri… Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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