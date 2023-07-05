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CHP MYK'da gündem ne? İYİ Parti'de neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 13:33
CHP Merkez Yönetim Kurulu, değişim tartışmaları gölgesinde bugün toplanıyor. İYİ Parti'de ise Meral Akşener, uzun süredir parti toplantısı yapmıyor. Gelişmeleri A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş aktardı.
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