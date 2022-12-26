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CHP MYK'da gündem "adaylık" mı? Akşener-Kılıçdaroğlu kavgasında durum ne?

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 15:30
CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Peki CHP MHP'da gündem ne? İYİ Parti lideri Meral Akşener-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kavgasında durum ne, ikili görüşecek mi? Notları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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