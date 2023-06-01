CHP MYK’da büyük revizyon! Kılıçdaroğlu kalıyor yardımcıları gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seçim sonrası olduğu gibi yine yenilginin faturasını A Takımı’na kesecek. Bugün yapılacak MYK'da kurmaylarının istifasını isteyecek. Cumartesi günü toplanacak Parti Meclisi'nde de seçim sonuçlarının muhasebesi yapılacak. Toplantıda ayrıca Kurultay takviminin netleştirilmesi bekleniyor.

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