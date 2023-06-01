01 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP MYK’da büyük revizyon! Kılıçdaroğlu kalıyor yardımcıları gidiyor

CHP MYK’da büyük revizyon! Kılıçdaroğlu kalıyor yardımcıları gidiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2023 09:44
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seçim sonrası olduğu gibi yine yenilginin faturasını A Takımı’na kesecek. Bugün yapılacak MYK'da kurmaylarının istifasını isteyecek. Cumartesi günü toplanacak Parti Meclisi'nde de seçim sonuçlarının muhasebesi yapılacak. Toplantıda ayrıca Kurultay takviminin netleştirilmesi bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP MYK’da büyük revizyon!
CHP MYK’da büyük revizyon!
Siyaseti bırakıp HDP’ye bombaladı
Siyaseti bırakıp HDP’ye bombaladı
Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?
Kulislerde hangi isimler konuşuluyor?
CHP’den vekil olanlar istifa ediyor!
CHP'den vekil olanlar istifa ediyor!
Aroması ve tadı eşsiz bir lezzet
Aroması ve tadı eşsiz bir lezzet
Özel bireyler yemin edip terhis oldu
Özel bireyler yemin edip terhis oldu
NASA duyurdu! UFO’lar ile ilgili resmi açıklama...
NASA duyurdu! UFO'lar ile ilgili resmi açıklama...
CHP medyasından Akşener’e tepki
CHP medyasından Akşener'e tepki
Başkan Erdoğan Bahçeli’yi Beştepe’de kabul etti!
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti!
28 Mayıs’ta seçmen ne mesaj verdi?
28 Mayıs’ta seçmen ne mesaj verdi?
Neden Başkan Erdoğan?
Neden Başkan Erdoğan?
ANKA’nın başarısı belgesel oldu!
ANKA’nın başarısı belgesel oldu!
Daha Fazla Video Göster