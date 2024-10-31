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CHP MYK Toplantısı Esenyurt'ta

CHP MYK Toplantısı Esenyurt'ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 11:18
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçici olarak görevden alındı ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy başkan vekili olarak görevlendirildi.
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CHP MYK Toplantısı Esenyurt’ta
CHP MYK Toplantısı Esenyurt'ta
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