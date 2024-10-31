CHP MYK Toplantısı Esenyurt’ta

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçici olarak görevden alındı ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy başkan vekili olarak görevlendirildi.

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