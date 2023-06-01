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CHP MYK toplandı! CHP yönetiminde neler değişecek?

A Haber
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Giriş: 01.06.2023 13:21
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK üyelerinin istifasını istedi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan detayları aktardı.
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