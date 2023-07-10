10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP MYK bugün toplanıyor! Tanju Özcan'ın çarşamba CHP Genel Merkezi'nde olması bekleniyor

CHP MYK bugün toplanıyor! Tanju Özcan'ın çarşamba CHP Genel Merkezi'nde olması bekleniyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2023 10:37
CHP'deki "Değişim" tartışmaları sürerken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne "değişim ve adalet" yürüyüşünde 8. gününde. Partide yaşanan son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP MYK bugün toplanıyor
CHP MYK bugün toplanıyor
Kuzey Irak’ta PKK’ya darbe!
Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe!
Kavgada ilk raunt İstanbul yarışı
Kavgada ilk raunt İstanbul yarışı
İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki
İnce’den Kılıçdaroğlu’na tepki
Başkan Erdoğan Litvanya’ya gidiyor
Başkan Erdoğan Litvanya'ya gidiyor
Bakanlar Bartın’da
Bakanlar Bartın'da
’Pençe-Şimşek’ten acı haber
'Pençe-Şimşek'ten acı haber
Ulaştırma Bakanı: Araçlar için önlem aldık
Ulaştırma Bakanı: Araçlar için önlem aldık
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyebiliriz
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyebiliriz
Kılıçdaroğlu’na argo kelimelerle bombardıman
Kılıçdaroğlu'na argo kelimelerle bombardıman
Başkan Erdoğan Biden ile görüştü!
Başkan Erdoğan Biden ile görüştü!
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye büyük jest
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye büyük jest
Daha Fazla Video Göster