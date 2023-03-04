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CHP MYK bugün de toplanıyor! Koalisyona yeni ortak arayışı

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 10:11
Meral Akşener'in masadan kalkmasıyla, 6'lı koalisyon resmen dağıldı. Dün Kemal kılıçdaroğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu bugün de biraraya gelecek. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan son gelişmeleri aktardı.
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