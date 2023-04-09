09 Nisan 2023, Pazar
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CHP MYK bitti, PM başlıyor
Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na tesliminde son saatlere girildi. Yedili Masa'da pazarlıklar sabahlara kadar sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde liste çalışmaları sürüyor. Son durumu A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.