CHP milli ekonomiyi hedef aldı! Destek olmayan ünlü isimleri fişledi

CHP yönetimi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını bahane ederek önce sokak çağrısı yaptı sonrasında da milli ekonomiyi hedef aldı. Bununla da yetinmeyen ana muhalefet partisi sosyal medya üzerinden yürüttüğü faşizan baskı çalışmaları ile boykot çağrılarına katkı vermeyen ünlü isimleri fişleyerek baskı altına almaya çalıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli ürünleri boykot çağrısı aslında neyi amaçlıyor? Bu çağrının arkasında kimler var? İşte Analiz haberimiz...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN