CHP medyasının 'Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarına İnce'den yalanlama: İddialar gerçek dışı

Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken ATA İttifakı'nın ilk turdaki adayı Sinan Oğan, ikinci tur öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Oğan'ın bu kararı CHP ve medyasında rahatsızlığa neden olurken CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yapacağını iddia etti. İnce ise hastaneden yaptığı paylaşımda bu durumu yalanladı. İşte detaylar...