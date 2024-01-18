CHP medyasının karın ağrısı bitmiyor! Halk TV'de İYİ Partili Rıdvan Uz'a 15 vekil göndermesi! Şirin Payzın yine devrede...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapmasının ardından yerel seçimlerde ittifakı sonlandıran İYİ Parti, CHP medyasında hedef olmaya devam ediyor. İYİ Parti'nin özellikle İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarma kararı CHP'yi endişelendirirken CHP fondaşı Halk TV'de İYİ Partili Rıdvan Uz'a sert sözlerle yüklenildi. İşte detaylar...