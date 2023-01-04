CHP medyasının kalbi Halk TV'de "kıyametler" kopmuş! İBB'yi eleştiren haber sonrası acımasız tasfiye

Halk TV'den kovulan gazeteci Enver Aysever, bugünkü kanalında ses getiren itiraflardan birine daha imza attı. CHP medyasının kalbi olan Halk TV'de gazeteciye uygulanan baskıları açıklayan Aysever ifadesinde "Mahallede çok tanıdığımız çok ünlü bulduğumuz isimler kraldan çok kralcılık yapar. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili haber yaptığınız zaman, meslek büyüklerimden biri alo deyip kaldır haberi diyor. " dedi. Aysever, programında konuk ettiği misafiri ise Halk TV internet kısmından İBB'yi eleştiren bir habere imza attığı için işine son verildiği olayı anlattı.