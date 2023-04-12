12 Nisan 2023, Çarşamba
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CHP medyasından yeni algı operasyonu! “MB dolar topluyor” iddiasına yalanlama!
CHP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları seçimlere kısa süre kala "Merkez Bankası Kapalıçarşı'dan döviz topluyor" iddiasını ortaya attı. Ekonominin kötüye gittiği algısı oluşturmak için dolaşıma sokulan iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. İşte detaylar…