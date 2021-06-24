24 Haziran 2021, Perşembe
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CHP medyasında skandal: Kayıp 40 milyon TL’yi Erdoğan Toprak topladı
CHP'li belediyelerden toplanan 40 milyon liranın ortadan kaybolduğuna yönelik iddialarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. CHP'li eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, paraların CHP Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından toplandığını açıkladı. Ve yine eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin ise kanal kurma sürecinin gezi olayları sonrası başladığını dile getirdi.