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CHP medyası kara parayla mı fonlandı? Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil neden kavga etti?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2021 10:13
SPK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltına alınmasının ardından kirli ilişkiler ağı deşifre oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar'a "Artı 1 TV’yi kurdurduğunu öne sürdü. Bir televizyon programına çıkan Uğur Dündar, "sırtımdan hançerlendim" dedi, Yılmaz Özdil’e ateş püskürdü.
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