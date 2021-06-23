23 Haziran 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP medyası kara parayla mı fonlandı? Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil neden kavga etti?
SPK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltına alınmasının ardından kirli ilişkiler ağı deşifre oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil, Sezgin Baran Korkmaz'ın Uğur Dündar'a "Artı 1 TV’yi kurdurduğunu öne sürdü. Bir televizyon programına çıkan Uğur Dündar, "sırtımdan hançerlendim" dedi, Yılmaz Özdil’e ateş püskürdü.