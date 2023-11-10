10 Kasım 2023, Cuma
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CHP Meclis’te oturma eylemi başlattı! HEDEP’ten tam destek
CHP milletvekilleri, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto etmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturma eylemi başlattı. HEDEP’li vekiller de eyleme destek verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ikinci bir karara kadar milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etmeyeceğini söyledi.