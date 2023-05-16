CHP Mecliste 39 sandalye kaybetti

Tüm siyasi partilerin "tarihi" olarak nitelendirdiği 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimi geride kaldı. Millet İttifakı’nın ilk turda kazanacakları iddiası, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini hayal kırıklığına bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın yaklaşık beş puan gerisinde kaldı. Seçim sonuçları netleştikçe seçimin kaybedenleri de ortaya çıktı. İşte 14 Mayıs seçimlerinin ayrıntıları.