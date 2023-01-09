09 Ocak 2023, Pazartesi
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CHP masanın küçük ortaklarından rahatsız: Eşitiz ama bir yere kadar
6’lı masa CHP ve İYİ Parti dışında yer alan partilerin 'eşitlik talebi' teşkilatlarda rahatsızlığa neden oldu. CHP içinde seçimlere 'tek çatı' altında girmenin de handikap olacağını endişesi taşıyan teşkilat, "Eşitiz ama bir yere kadar" ifadelerini dile getiriyor.