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CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu davada flaş gelişme

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Giriş: 01.04.2021 16:17
Güncelleme:01.04.2021 16:34
Bir kafede CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün Z.Y. isimli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. Karar duruşmasında sanık Umut Karagöz, tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme ise reddi hakim talebini reddetti. Sanık avukat karara itiraz edince karar çıkmayan dosya, avukatın itirazını değerlendirmek için bir üst mahkemeye gönderildi.

Maltepe'de, 23 yaşındaki Z.Y. isimli genç kıza bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SEGBİSLE KATILDI

İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık U.K., SEGBİS sistemiyle bağlanırken duruşmaya katılmak üzere taraf avukatları ise mahkeme salonunda yerini aldı.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE KARAR ÇIKTI

Duruşma esnasında sanık avukatı tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Sanık avukatının bu talebi üzerine mahkeme, avukatın talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğuna vurgu yaparak reddi hakim talebini reddetti.

DOSYA ÜST MAHKEMEYE GİTTİ

Bunun üzerine sanık avukatı reddi hakim talebinin reddedilmesine itiraz etti. Sonrasında dosya itirazın değerlendirilmesi için bir üst mahkeme olan İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonunda mahkeme, sanık U.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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