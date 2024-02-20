20 Şubat 2024, Salı
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CHP Lütfü Savaş'la devam dedi! Neler yaşandı?
CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığıyla ilgili tırmanan tartışma krize dönüştü. Savaş, dün bir saat görüştüğü Özel'in 'çekil' önerisini geri çevirdi, bağımsız adaylık sinyali verdi. Gece geç saatlere kadar süren değerlendirmenin ardından Savaş'la devam kararı alındı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.