20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Lütfü Savaş'la devam dedi! Neler yaşandı?

CHP Lütfü Savaş'la devam dedi! Neler yaşandı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2024 09:35
CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığıyla ilgili tırmanan tartışma krize dönüştü. Savaş, dün bir saat görüştüğü Özel'in 'çekil' önerisini geri çevirdi, bağımsız adaylık sinyali verdi. Gece geç saatlere kadar süren değerlendirmenin ardından Savaş'la devam kararı alındı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEM Parti Esenyurt ilçe binasına operasyon
DEM Parti Esenyurt ilçe binasına operasyon
Aday listeleri için son gün bugün
Aday listeleri için son gün bugün
8. Yargı Paketi bugün komisyonda
8. Yargı Paketi bugün komisyonda
MİT bu sefer Fransız casusları deşifre etti!
MİT bu sefer Fransız casusları deşifre etti!
CHP Lütfü Savaş’la devam dedi
CHP Lütfü Savaş'la devam dedi
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber’de!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı A Haber'de!
CHP’de Lütfü ’Savaş’ açtı Özel geri vites yaptı!
CHP'de Lütfü 'Savaş' açtı Özel geri vites yaptı!
Canpolat ile Sevinç birbirine girdi! Utanmaz herif ahlaksız
Canpolat ile Sevinç birbirine girdi! "Utanmaz herif ahlaksız"
CHP, DEM tuttu!
CHP, DEM tuttu!
İstanbul muradına ermeli
"İstanbul muradına ermeli"
Bakan duyurdu: Arama faaliyetleri durdu
Bakan duyurdu: Arama faaliyetleri durdu
Ankara adayı Turgut Altınok sahada! Ankara için projeleri neler?
Ankara adayı Turgut Altınok sahada! Ankara için projeleri neler?
Daha Fazla Video Göster