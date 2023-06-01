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CHP listesinden vekil olanlar istifa ediyor! Dilekçeler CHP’ye verildi

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Giriş: 01.06.2023 09:17
8'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1 bile oy alamayan küçük ortaklarına CHP listelerinden 40 vekil ayırdı. O vekiller, şimdi CHP'den istifa ediyor. İlk ayrılanlar deva ve gelecek partisi milletvekilleri oldu. Her iki parti yönetiminden de; "Kendi adımız altında yemin edeceğiz" açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu sadece seçimi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki koltuk sayısını da kaybetti
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