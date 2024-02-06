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CHP lideri Özgür Özel'den Başkan Erdoğan ve TSK'ya iftira! "Ordu yoktu" yalanı madde madde çürüdü

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Giriş: 06.02.2024 17:44
Türkiye, "Asrın Felaketi" ile sarsılalı 1 yıl oldu. 11 ili etkileyen depremde 50 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybederken, Türkiye deprem sonrası tek yürek olarak bölgenin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Deprem sonrası felaket üzerinden siyaset yapmaya çalışan CHP, bu algı operasyonlarını depremin yıldönümünden de sürdürdü. Hatay'da vatandaşın tepkisiyle karşılaşan CHP lideri Özgür Özel, Başkan Erdoğan ve TSK'yı hedef aldı ve deprem sonrası Hatay'da 3 gün boyunca askerin yardım etmediği yalanını söyledi. Özel'in yalanını ise MSB'nin saat saat yayınladığı faaliyet raporu çürüttü.
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