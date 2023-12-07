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CHP lideri Özgür Özel rotayı HEDEP’e çevirdi! HEDEP’e işbirliği teklifi yapacak

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Giriş: 07.12.2023 11:31
İttifak teklifine İYİ Parti'den ret yanıtı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez HEDEP’in kapısını çalıp işbirliği teklifinde bulunacak. CHP'li kurmaylar özellikle İstanbul, Adana ve Mersin'de HEDEP'in desteğine ihtiyaç olduğunu savunuyor. Özgür Özel de buna göre bir strateji geliştirecek. HEDEP ile ittifak masasına oturacak.
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