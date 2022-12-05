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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'li danışmanı Rifkin 6'lı masayı böldü
ÜÇ PARTİ OLUMLU BAKIYOR
CHP'nin ortakları arasında olan, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanına olumlu yaklaşıyor. Masanın bu ortakları, Rifkin'in ekonomiyi bilen biri olarak faydalı olabileceği ve ses getirebileceği ifade ediliyor.
YERLİ EKONOMİYE ZARAR VERİR
Masanın diğer ayağında ise Rifkin'in CHP'de olmasının 6'lı masa ve yerli ekonomi düşüncesine zarar verebileceği de düşünülüyor. Masada bu düşüncede olan partiler ise Gelecek Partisi ve İYİ Parti. Bu partilerin kulislerine yansıyanlara göre, bu stratejinin iyi yapılması gerektiği belirtiliyor. Yabancı bir ismin atanmasının yerli ekonomi düşüncesine ters düşebileceği çekincesi dillendiriliyor. Bu tercihin topluma çok iyi anlatılması gerektiği vurgulanıyor.
İLK FİKİR AYRILIĞI DEĞİL
6'lı masanın ortakları, daha önce başörtüsü, zorunlu din dersi ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda fikir ayrılıkları yaşamıştı. Hatta bu konuların hazırlanan Anayasa taslağında "uykuya bırakılmasına" karar verilmişti.