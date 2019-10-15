CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı' için skandal sözler |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı baltalayacak iftira ve karalamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin PKK/YPG'li teröristleri temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı için skandal ifadelerde bulundu.