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15.10.2019
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı' için skandal sözler |Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı baltalayacak iftira ve karalamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin PKK/YPG'li teröristleri temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı için skandal ifadelerde bulundu..
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