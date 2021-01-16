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CHP lideri Kılıçdaroğlu “Sözde” açıklamasından geri adım atmıyor ve gerçek dışı iddialarını sürdürüyor

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Giriş: 16.01.2021 11:27
Güncelleme:16.01.2021 11:28
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu millet iradesini hedef aldığı ''Sözde cumhurbaşkanı'' ifadesiyle ilgili geri adım atmamaya devam ediyor ve A Haber'in gerçek dışı olduğunu ortaya çıkardığı ''çöp konteyneri'' iddialarının arkasında duruyor.

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir radyo programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. millet iradesini hedef aldığı ''sözde cumhurbaşkanı'' ifadesini eleştiri olarak nitelendirdi.

Millet İttifakını genişletmeyi hedefleyen CHP Genel Başkanı, Başkan Erdoğan'ın son dönemde yaptığı ziyaretlerden ise rahatsız oldu.

Kılıçdaroğlu, ekonomi üzerinden türkiye karşıtı lobilerin değirmenine su taşımayı sürdürdü. Yapılan yatırımları görmezden geldi. CHP Genel Başkanı A Haber'in gerçek dışı olduğunu ortaya çıkardığı ''çöp konteyneri'' iddialarının arkasında durdu.

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