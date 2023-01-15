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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yandaşlarını bile çıldırttı: 6'lı masada cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı

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Giriş: 15.01.2023 12:33
5 Ocak'ta CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masa, 10'uncu toplantısını gerçekleştirmiş ve 9 saat 5 dakika sonunda aday isim çıkmamıştı. Kılıçdaroğlu katıldığı TV programında Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili 6'lı masada konunun hiç gündeme gelmediğini açıklayınca vatandaşlardan tepki yağdı.
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