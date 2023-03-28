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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi lideri Muharrem İnce görüşmesinin tarihi belli oldu! 5 yıl sonra "Gel bakalım Kemal" vakası

A Haber
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Giriş: 28.03.2023 16:13
7'li koalisyon masasının ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edeceği açıklandı. Muharrem İnce'nin adaylık konusunda kararlı olduğu öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun İnce ziyareti "Gel bakalım Kemal" şeklinde yorumlandı.
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