CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesi neden ertelendi? Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye şok tavır: Bana değil ev sahibine sorun

6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ziyaretini erteledi, Milli Yol Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etme kararı aldı. Ancak HDP ziyaretine dair önemli bir bilgi ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun randevusunun HDP tarafından ileri bir tarihe ertelendiği ortaya çıktı. Görüşmenin ertelenmesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bunu bana değil, ev sahibine sorun" ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri İlter yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN