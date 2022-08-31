31 Ağustos 2022, Çarşamba
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere yine göz kırptı
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen KHK’lıların tamamını göreve iade edeceklerini söyledi.