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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere yine göz kırptı

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Giriş: 31.08.2022 20:57
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamudan ihraç edilen KHK’lıların tamamını göreve iade edeceklerini söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ’cülere yine göz kırptı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cülere yine göz kırptı
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