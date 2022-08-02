CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da 120 vekille şov yapayım derken rezil oldu: Rakam vereyim dedi veremedi! Eli ayağına karıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından bugün 120 milletvekiliyle birlikte TBMM Grubu toplantısı ve MYK toplantısı için Erzurum'a geldi. Kılıçdaroğlu burada gerçekleştirilen grup toplantısında şov yapayım derken rezil oldu. Eli ayağına karışan Kemal Kılıçdaroğlu, "Şeker fabrikasından işçi çıkardılar rakam vereyim." dedi ama veremedi. Öte yandan CHP'nin kendi ittifak ortaklarıyla bile görüşmeden TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıp vekillerin ertesi gün şehir dışına çıkması tepki çekti. CHP medyasıın tek derdi ise 120 milletvekilinin aynı uçağa binmesi oldu. İşte haberin detayları...