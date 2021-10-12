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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıldır aynı sözleri söylüyor! Melik Yiğitel'den A Haber'de 'Siyasi cinayet' deşifresi

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Giriş: 12.10.2021 12:54
Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, Türkiye'yi kaosa sürüklemek için skandal açıklamalara devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayet' sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin özellikle uluslararası alanda Türkiye'ye zarar verdiğini belirten Yiğitel, "Burada amaç nedir? Bir korku siyaseti pompalamak mı, otorite boşluğu var algısı yaratmak mı?" dedi.
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