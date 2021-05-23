CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay sonrasını neden işaret etti? Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında sert sözler: HDP'ye gebelikleri var

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Jahrein" ön adlı "Ahmet Sonuç"un canlı yayın programına katılıp ''6 ay içerisinde çok farklı bir Türkiye göreceksiniz. İstediğiniz gibi tweet atabileceksiniz, konsollarınızı çok rahat alacaksınız, internet erişimi sorununuz kalkacak.” ifadelerini kullandı. Peki 6 ay sonra ne olacak? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden 6 ay sonrayı işaret etti? Türkiye’ye yine tuzak mı kurulmak isteniyor? FETÖ ve PKK üzerinden yapılan saldırılar ne anlama geliyor? Millet İttifakı’nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu? AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ve Gazeteci-Yazar Metin Özkan, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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