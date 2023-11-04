CHP Kurultayı'nda kulisler patladı! Seçim kaybetme ustası Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti bırakacak mı?

CHP'nin olaylı kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Meral Akşener'i yerden yere vurdu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında yine 'Gemiyi limana ulaştıracağım' mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı. Gelişme üzerine Bay Bay Kemal'e yakınlığıyla bilinen CHP'li Barış Yarkadaş dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü kurultayı kazandıktan ve yerel seçimi geçirdikten bir ay sonra yine bir kurultay toplayacağı, Mayıs 2024'te de aktif siyaseti bırakacağını iddia etti.