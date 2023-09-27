CHP kurultayı 4-5 Kasım’da

CHP'nin kurultay tarihi kesinleşti. Olağan kurultayın 4-5 Kasım'da yapılması karara bağlandı. Toplantıda değişimciler ile genel merkezciler arasında sert tartışmalar da yaşandı. CHP cephesinde neler oluyor? Son kulisler neler? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları Ankara'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN