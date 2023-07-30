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CHP Kurultay'a gidecek mi?

A Haber
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Giriş: 30.07.2023 10:42
CHP'de olağan Kurultay süresi aşıldığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinin sonlanıp sonlanmadığı tartışılıyor. Muhalifler CHP'ye kayyım atanmasını mı isteyecek? Ayrıntıları A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.
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