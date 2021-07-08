CHP koltuk kavgası! Kılıçdaroğlu’nun ekibi masaya yumruğunu vurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun “Adayımız Kılıçdaroğlu’dur.” çıkışı parti kulislerini hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun sağ kolunun yaptığı bu en net açıklama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a “Adaylığı aklınızdan bile geçirmeyin.” mesajı şeklinde yorumlandı.

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