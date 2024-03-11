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CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... Fatih Keleş saydı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı? | İfşa geldi

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Giriş: 11.03.2024 22:03
CHP bataklığa battı. Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten alındığı öne sürülen 30 milyon TL'nin gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun adı bir başka parasal mevzuya daha karıştı. Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü’ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi. Sürecin devamında delege borsasındaki kilit bir isimden bir ifşa geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı sayarken görüntülendiği anlar paylaşıldı. İşte o ifşalar...
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