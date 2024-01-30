30 Ocak 2024, Salı
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CHP İzmir'de kriz büyüyor! Çiğli adayına partililerden protesto: Çocuk başkan istemiyoruz
CHP'de yerel seçimler öncesi başlayan kaos her geçen gün büyüyor. Mevcut Başkan Tunç Soyer'in yerine İzmir Büyükşehir için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Tunç Soyer'in üzerinin çizilmesi sonrası eski genel başkan Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bazıları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösterirken, Çiğli'de yeni bir kriz patlak verdi. CHP'nin Çiğli'de Uygar Yıldırım'ı aday göstermesine tepki gösteren partililer, CHP Çiğli İlçe Başkanlığı önünde toplandı. "Biz Çiğli’de ithal aday istemiyoruz." açıklaması yapan partililer, "Ağbaba elini Çiğli’den çek" sloganları attı.