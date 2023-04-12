12 Nisan 2023, Çarşamba
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CHP İzmir vekil adayları tartışmalara neden oldu
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, partilerin milletvekili adayları da açıklandı. Fakat CHP'nin izmir milletvekili adayları, tartışmaları beraberinde getirdi. "Kemalizm ırkçılıktır", "LGBT onur hareketir" diyen, güvenlik güçlerini hedef alınan birçok isim, milletvekili adayı yapıldı.