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CHP İzmir vekil adayları tartışmalara neden oldu

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Giriş: 12.04.2023 08:39
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, partilerin milletvekili adayları da açıklandı. Fakat CHP'nin izmir milletvekili adayları, tartışmaları beraberinde getirdi. "Kemalizm ırkçılıktır", "LGBT onur hareketir" diyen, güvenlik güçlerini hedef alınan birçok isim, milletvekili adayı yapıldı.
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