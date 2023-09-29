CHP İYİ Parti'nin teklifine ne diyecek? İYİ Parti'den CHP'ye "10 büyükşehirde aday çıkarmayın" teklifi

İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçim tartışması sürüyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, yerel seçimler için CHP'ye "10 büyükşehirde aday çıkarmayın" teklifinde bulundu. CHP nasıl bir cevap verir? O iller ve kulislerde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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