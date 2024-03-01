01 Mart 2024, Cuma
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CHP İYİ Partili adayı engelledi! CHP-DEM Parti iş birliğine tepki
İYİ Parti, eski ortağı CHP'nin hedefinde hala. Bu kez de İYİ Parti'nin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır'ın adaylığı CHP'nin yaptığı itirazlar sonucu düşürüldü. Meral Akşener ise Kahramankazan'daydı. Esnafın "6'lı masa yanlış mıydı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.