03 Ocak 2023, Salı
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CHP-İYİ Parti yine karşı karşıya geldi! Dervişoğlu’ndan Soyer’e Atatürklü tepki
İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılında yeniden toplaması için çalışmalar sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise devletin düzenleyeceği kongreye karşı 'korsan kongre' ısrarından vazgeçmiyor. Tunç Soyer'e tepki ise İYİ Parti'nin Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu, "Aynı anda iki farklı kongre Atatürk'ün hatırasına yakışmaz." dedi.