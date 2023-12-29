29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP- İYİ Parti kavgası büyüyor! ''Ortak bildiri'' tartışması grup kürsülerine taşınırken kumpas polemiğinde ise yeni perde aralandı

CHP- İYİ Parti kavgası büyüyor! ''Ortak bildiri'' tartışması grup kürsülerine taşınırken kumpas polemiğinde ise yeni perde aralandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2023 18:16
CHP ile İYİ Parti arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. İYİ Parti'nin teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi eleştirmesi, ana muhalefet cephesinde rahatsızlığa neden olmuş, kavga grup kürsülerine taşınmıştı. İşte haberin detayları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP- İYİ Parti kavgası büyüyor!
CHP- İYİ Parti kavgası büyüyor!
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapatıldı!
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle kapatıldı!
Görünmez uçak ANKA-3 göklerde!
Görünmez uçak ANKA-3 göklerde!
CHP-İYİ Parti hattında yüksek gerilim!
CHP-İYİ Parti hattında yüksek gerilim!
Kentsel Dönüşüm alanları belirlendi!
Kentsel Dönüşüm alanları belirlendi!
Rusya’dan intikam saldırısı mı?
Rusya'dan intikam saldırısı mı?
Avrupa’da ki İslam düşmanlığı!
Avrupa’da ki İslam düşmanlığı!
YSK’nın misafir seçmen kararı
YSK'nın misafir seçmen kararı
Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler!
Devlet Bahçeli’ye hediye edilen eserler!
Trabzon’da Şehitler ve Gazze için miting
Trabzon'da Şehitler ve Gazze için miting
İşte Mavi Vatan’ın yeni gücü Akya!
İşte Mavi Vatan'ın yeni gücü Akya!
A Haber ekibi atılan gazdan etkilendi
A Haber ekibi atılan gazdan etkilendi
Daha Fazla Video Göster