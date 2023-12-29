CHP- İYİ Parti kavgası büyüyor! ''Ortak bildiri'' tartışması grup kürsülerine taşınırken kumpas polemiğinde ise yeni perde aralandı

CHP ile İYİ Parti arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. İYİ Parti'nin teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi eleştirmesi, ana muhalefet cephesinde rahatsızlığa neden olmuş, kavga grup kürsülerine taşınmıştı. İşte haberin detayları…

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