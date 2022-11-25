25 Kasım 2022, Cuma
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CHP-İYİ Parti kavgası büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Özkoç ve Altay'a yeni salvolar: Devlet düşmanlarına çıtları çıkmıyor bana atlıyorlar
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda endişeleri olduğunu söylemişti. CHP kanadından Ağıralioğlu'na sert tepki gelmiş, tartışmalar kamuoyunu bir hayli meşgul etmişti. Ortakları tarafından 'kraldan çok kralcı' olmakla suçlanan Ağıralioğlu, tartışmaları alevlendirecek yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında kazanmasının olanaksız olduğunu, Erdoğan'ın da CHP liderinin aday olmasını istediğini söyleyen Ağıralioğlu, isim vermeden Engin Altay ve Engin Özkoç'u hedef aldı. Ortaklarına 'nezaketsiz' diyen İYİ Partili vekil, "Hükümete farklı sesleri tahammülleri yok diyenlere bakın. Bana söylediklerinin 10'da 1'ini devlet düşmanlarına söyleyemediler" tepkisini gösterdi.