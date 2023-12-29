CHP-İYİ Parti hattında yüksek gerilim! Tartışma Grup kürsülerine taşındı

CHP-İYİ Parti kavgası büyüyor. İki parti arasındaki ''ortak bildiri'' tartışması "Grup" kürsülerine taşınırken kumpas polemiğinde ise yeni perde aralandı. Peki şu ana kadar kimden hangi açıklama geldi? Kim kimi ne ile suçladı? İşte ayrıntılar…

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