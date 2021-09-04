04 Eylül 2021, Cumartesi
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CHP-İYİ Parti hattında yeni çatlak mı? Adaylık düğümü nasıl çözülecek?
Millet İttifakı’ndaki cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde henüz net bir karar yok. Öyle ki her gün yeni ve birbirinden farklı açıklamalar peşi sıra geliyor. Adaylık karmaşası nasıl çözülecek, hangi isim ne planlıyor? İşte muhalefet cephesinden yapılan açıklamalar…